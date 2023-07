A több száz pécsi gyermek sportolásáról gondoskodó Pécsi Sport NZrt. vezére, Máté János egyben ügyvezető igazgatója és tulajdonosa is annak a pellérdi MSH Média Kft.-nek, ami az egyik helyi MSZP-s portál kiadója. A magánvállalkozásnál munkát találtak Péterffy Attila pécsi polgármester MSZP-hűséges kampányemberei, de kapcsolatuk pénzügyileg is megvan az MSZP-vel, hiszen a szocialista párt alapítványa is finanszírozta a lapot.

Az online portál már korábban az MSZP, illetve Péterffy Attila polgármester – aki 2024-ben is MSZP-s polgármesterjelölt lesz – érdekeinek megfelelően indított lejáratásokat saját koalíciós társaik ellen, így támadták meg Bognár Szilvia volt DK-s alpolgármestert, vagy az egykori momentumos képviselőt, Topán Lászlót.

A portál leginkább a jobboldali politikusokat célozza meg bármilyen indokkal: nemrég az egyik megválasztott parlamenti képviselőt, Hoppál Pétert amiatt, hogy karórákat hord – az egyik egy digitális okosóra – amelyen például e-maileket is olvashat –, a másik pedig egy analóg óra. Ez nem szokatlan ma már, hiszen az egyik praktikus célokat szolgál, míg a másik akár emlék is lehet a viselője számára. Máté János lapja azonban ezt az egyszerű tényt nem értette, és támadást indított a politikus ellen.

Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő viszont már akkor jelezte, hogy a baloldali portál Facebook-oldalán záporoztak a politikus megölésére, felakasztására irányuló baloldali hozzászólások – és azok hetek óta ott vannak. Barkóczi lapunknak azt mondta, hogy a helyzet azóta sem változott.