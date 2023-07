Szóba jöhet a mágneses rögzítésű, vagy öntapadó ragasztócsíkkal ellátott, könnyen méretre vágható szúnyogháló is. Ez ellen több érv is szól: rögzítése és a méretre szabás pontossága nem megbízható, így hatásfoka sem az. Jóval rövidebb élettartamú, mint az egyéni paraméterek alapján legyártott szúnyogháló. A ragasztás nyomai nehezen, vagy nem is távolíthatók el a nyílászáróról.

Bár az egyéni méretre legyártott, többfunkciós szúnyogháló drágább, megéri az árát, tudtuk meg Mari Pétertől, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatójától. A 100 százalékig pontosan szabott darab könnyen, biztonságosan szerelhető fel a nyílászáróra. Belseje cserélhető, így a szerkezet felújítható, és számos kivitelben kérhető.