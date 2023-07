Másodszor rendeznek Orfűn horgászbörzét. Július 29-én szombaton reggel nyolckor a Cultur Piac épületében lesz a rendezvény, a kapcsolódó gyerekprogramok pedig tíz órakor a Medvehagyma Házban kezdődnek. A szervezők igazi közösségi rendezvényt ajánlanak a szabadidős elfoglaltság szerelmeseinek figyelmébe.

Horgászbotok, orsók, műcsalik, különféle horgász felszerelési tárgyak, kiegészítők várják az érdeklődőket, a gyermek- és fiatal horgászokat színezők, illetve horgász-tudásfelmérő tesztek várják a Medvehagyma Házban, ahol a legjobbak komoly nyereményekkel gazdagodhatnak. A Medvehagyma Ház különtermében a Nagy Ho-ho-horgász kalandjai, valamint a Horgász a pácban filmkockái pörögnek a vetítőn, amit az érdeklődők megtekinthetnek.

– Bár szorosan nem kapcsolódik a horgászathoz, szép ásványok és féldrágakövek vásárlására is lehetőségük nyílik a második orfűi horgászbörzén. A börzén most is jelen az egyik orfűi pince boraival. Kapható lesz Orfű bora, az Orfűi L'amúr és az ormánsági mézédes dinnye – mondta az egyik szervező, Tóth László érdeklődésünkre.