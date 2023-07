Július 15-én és 16-án délután 1 és 7 óra között ingyenes légvárak várják a kicsiket, valamint a gyermek medencében is meglepetés várja őket. A gasztronómiai élményeket is bővítik, hiszen hétvégén hűtött piros és sárga dinnye is kapható lesz a Termál Terasznál, valamint vasárnap minifánk és spirál burgonya árusító is érkezik a fürdőbe.