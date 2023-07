Idén is megrendezi az immár hagyományosnak számító, tanévkezdést megelőző augusztusi tanszergyűjtési akcióját a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete - augusztus 18-án és 19-én, pénteken és szombaton 10 és 18 óra között a tervek szerint ezúttal is Baranya hét Tesco áruházában várják kihelyezett standjaiknál a segítő felajánlásokat. Pécsett a Makay úti, a Budai Vámnál található és a Kincses úti üzletben, ezenkívül a mohácsi, a komlói, a szigetvári és a siklósi áruházakban is gyűjtik majd az adományokat.