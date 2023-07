Szeptember 1-jén a Komlói Bányásznapokat ingyenesen látogathatják a komlói lakosok, akiknek a belépéshez regisztrációs jeggyel kell rendelkezniük, valamint a belépéskor a személyigazolványuk és a lakcímkártyájuk igazolja azonosságukat.

A regisztrációhoz szükséges linket hamarosan közzéteszik a szervezők.

A nem komlóiak számára a belépéshez jegyet kell vásárolni, a 14 éven aluliaknak ingyenes.

Az esemény területére belépőjeggyel lehet csak belépni, és ha valaki a rendezvény területéről távozni szeretne, akkor a kilépéskor kap egy karszalagot, amely lehetővé teszi a visszatérést.

A Sportcsarnoktól a posta bejáratáig terjedő szakaszt lezárják, mely a parkolót, az utat és a vasút felőli füves részt foglalja magába.

A beengedési pontok a posta irányából és a vurstli irányából lesznek megnyitva, hogy lehetővé tegyék a rendezvény területére való biztonságos belépést.

A bányásznapi rendezvénysorozaton rengeteg kulturális és szórakoztató program várja a látogatókat, és természetesen ahogy mindig is, most is lesz látványos tűzijáték. A teljes programmal augusztus elején jelentkeznek a a szervezők.

Az önkormányzat várja a Komlói Bányásznapokra az összes érdeklődőt, és bízik benne, hogy a rendezvénysorozat pozitív élményekkel gazdagítja a komlói lakosokat és a látogatókat.