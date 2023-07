Ez ám a jó hír! 1 órája

József Attila is köszönti majd a betérőket a Tudásközpont megújuló főbejáratánál

Az önkormányzat közlése szerint augusztusra a Tudásközpont északi oldali területe teljes egészében megújul, sőt, József Attila is köszönti majd a betérőket, ugyanis áthelyezik oda a szobrát. Mindez azt jelenti, hogy csaknem fél év után ismét a főbejáraton át is be lehet majd jutni az épületbe.

Máté Balázs (Pécsi Újság.hu)

A városháza hétfőn reggel kiadott közleménye szerint "a Művészeti Tanács javaslatára a februári közgyűlésén döntött arról, hogy Vígh Tamás József Kossuth díjas szobrász József Attila emlékplasztikáját egy méltóbb helyszínre, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont északi főbejáratához helyezi át. Az önkormányzat a döntéshozatal előtt megkereste az alkotó, Vígh Tamás özvegyét, Szathmáry Gyöngyit. A jogtulajdonos örömét és támogatását fejezte az emlékplasztika tervezett áthelyezésével kapcsolatosan.

Az áthelyezés apropója, hogy szintén a pécsi önkormányzat döntésével és finanszírozásában augusztusra a Tudásközpont északi oldali területe teljes egészében megújul. A felújítás magában foglalja a főlépcsősor és mozgássérültek közlekedésére is alkalmas járda mészkőburkolatának beton elemekre történő cseréjét, a lépcsősor áttervezését, új ülőfelületek kialakítását, Zsolnay képzőművészeti elemek és kerékpártárolók elhelyezését." A dokumentumban az is olvasható, hogy Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere is örül a szobor áthelyezésének, s hogy a tervek szerint a kivitelező kedden a Tüzér utcából a telephelyére szállítja a szobrot, itt fogják elvégezni a plasztika tisztítását. Ezt követően, várhatóan augusztus végéig kerülhet új helyére a szobor a megtisztított talapzattal együtt. Mindez azért is örvendetes, mert, amint arról beszámoltunk, április óta az épületet csupán a parkoló felől, az alsó, hátsó bejáraton lehet megközelíteni, mivel a bejárati főlépcső, illetve az odavezető gyalogút már hossz-hosszú ideje omladozott, töredezett látványt nyújtott. Balesetveszélyt is jelentett, a csúszóssága aggályosnak számított. Babakocsival, női cipőben kimondottan rossznak tűnt. Akkor körlevélben értesítették a könyvtár dolgozóit arról, hogy mikortól zárják le a forgóajtót. Meg is érkeztek a szorgalmasnak tűnő munkások, megkezdődött a bontás. Egy méretes sárga markológép is ott berregett a teherautók mellett. Elindult a felesleges építőanyag elfuvarozása. De még előtte kerítéssel vették körül az építési területet, ahogyan az elvárható a hasonló esetekben. Ám egy idő után lankadni kezdett a lendület, aztán a munka le is állt. Akkor feltettük kérdéseinket ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak, válasz azonban nem érkezett, bár a hónapokkal később, hétfőn kiadott közleményt talán annak is tekinthetjük. Úgy látszik, akárcsak a lépcsősor megépítéséhez, ehhez is idő kellett, illetve utóbbihoz még az eltelt hónapok is kevésnek bizonyultak.

