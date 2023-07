Bő egy hete kezdődtek el a munkálatok a szigeti strandon, s máris láthatók az eredmények: a régi vizesblokk helyén modern konténeres megoldással női és férfi mosdó, a parton napvitorlák, strandröplabda és lábtengó pályák várják a kikapcsolódni vágyókat. Hamarosan nyit a büfé is.

Az alacsony vízállás, a Duna egyre melegedő vize minden bizonnyal sokakat csábít ezen a nyáron is a szigeti szabadstrandra. Ugyan a partszakasz egyelőre nem kijelölt fürdőhely, a mohácsiakat ez eddig sem igazán zavarta, a forró napokon százak kerestek és találtak is felüdülést a strandon.

Bár hivatalosan egyelőre nem kimondott cél, a jövőben akár megcélozható lesz a kijelölt fürdőhely minősítés is, mivel a közelmúltban megkezdett beruházások révén az ehhez szüksége főbb követelmények is teljesülhetnek. A múlt héten elindult munkálatoknak máris látványos eredményei vannak: bevezették a területre az áramot, a régi vizesblokk helyén modern konténeres megoldással női és férfi mosdó, a parton napvitorlák, strandröplabda és lábtengó pályák is várják már a kikapcsolódni vágyókat. Hamarosan kinyit a büfé is.

A terület az önkormányzat és a nemzeti park tulajdona. Erre is tekintettel Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere már korábban is azt hangoztatta, hogy az önkormányzatnak részt kell vállalnia az infrastruktúra kiépítésében, s a most folyó beruházásokkal ez a gyakorlatban is megvalósul. Az eszközök védelme érdekében biztonsági kamerarendszert is telepítenek a területre. A strand a szigeti révtől gyalogszerrel is könnyedén megközelíthető, s a komppal vagy a kishajóval az átkelés sem üríti ki a pénztárcákat. A gyalogosok számára a havi teljes árú bérlet négyezer forintba kerül, a diákok és a nyugdíjasok számára pedig 1265 forint.