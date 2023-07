Erre a fejlesztésre szeretne a kutatócsoport alapozni egy újszülött-diagnosztikai szolgáltatást. A docenstől megtudtuk, hogy ritka, de néha előfordul gyermekek esetében, hogy alulműködik vagy nem működik jól az immunrendszeren belül a csontvelő vagy a csecsemőmirigy. Ez súlyos immunhiányhoz vezethet. Emiatt pedig súlyos fertőző betegségeket újra meg újra elkapnak a gyerekek, és ha ez nincs azonosítva, akkor nem élik meg az iskoláskort. Ez az egyik gond, ami miatt minél előbb azonosítani kell őket a szűrővizsgálattal, hogy aztán kezelni lehessen a problémát. Másik gond, hogy ezekben a gyerekekben a védőoltások sem úgy működnek, ahogyan kellenének, mert szükség lenne hozzájuk a csecsemőmirigy és a csontvelő megfelelő működésére. Mindemellett pedig vannak olyan védőoltások, amelyek élő, gyengített kórokozókat tartalmaznak, súlyos immunhiány esetén pedig komoly kockázatot jelent egy ilyen oltás megkapása.

– A munkacsoport már 2014 óta foglalkozik ilyen jellegű immunológiai kutatással. Ugyanebben az évben az USA-ban 2 államban végeztek ilyen szűrővizsgálatot. Mára már 50 államban elterjedt az ilyen jellegű újszülött-diagnosztikai módszertan. Nem ezzel a platformmal, mert ez teljesen új, de hasonlóval, ami kevésbé érzékeny, kevésbé precíz.

Európában is folyamatosan terjed a lehetősége, hogy ilyen újszülött-diagnosztikát végezhessünk. Szlovákiában, Ausztriában és Skandináv országokban már van ilyenre lehetőség. És valószínűleg előbb-utóbb kötelező szűrővizsgálatként meg fog jelenni egyre több országban – hangsúlyozta a munkacsoport vezetője.

A szakemberek azon dolgoznak, hogy ez jövőre egy jutányos árú, elérhető szolgáltatásként opcionálisan választható legyen, és bíznak benne, hogy Magyarországon is majd kinövi magát egy tb-támogatott szűrővizsgálattá.

– A műszer érzékenységét és precizitását más irányban is ki lehet használni. Ezeket a tulajdonságokat kihasználva pedig átkanyarodnánk más kutatási területekre is a későbbiekben. Elképzelhető, hogy ezzel a berendezéssel egyes krónikus betegségek előrejelezhetők. Például mielőtt egy infarktus vagy egy stroke megjelenne, az előre kimutatható lenne és megelőzhető lenne a kialakulása – emelte ki az igazgatóhelyettes.

A fejlesztés elnyerte a PTE Innovációs Díját, s remélik, hogy egy újszülött diagnosztikai központot tudnak kialakítani. Dr. Kvell Krisztián bízik benne, hogy ez már a jövő évben megjelenhet a PTE Klinikai Központban.

Ugyan ez a fajta vizsgálat hazánkban nem kötelező, de mint már említettük más európai országokban felismerték ennek jelentőségét a gyermekek védelme érdekében. Az elnyert elismerésnek marketingértéke van, nemcsak a PTE, hanem az együttműködő cég számára is. Láthatják, hogy az egyetemmel érdemes dolgozni, és ezzel nőtt az esély arra, hogy a jövőben további projektekben is közösen dolgozhassanak.

Ez a módszer, amit újszülöttdiagnosztikai módszerként emlegettünk, kimutatja a veleszületett immunhiányt. Ez felnőttkorban is használható, hiszen vannak szerzett immunhiányos állapotok is. Tehát, ha valaki nem ilyen problémával születik, attól még előfordulhatnak egyéb okok, amitől meggyengül az immunrendszere és ezeknek a kimutatására ugyanúgy alkalmas ez a módszer. Erre példákat is mondott dr. Kvell Krisztián.

– Szervátültetéskor szándékosan szokták meggyengíteni az immunrendszert, hogy ne lökődjön ki a beültetett szövet vagy szerv. Azt, hogy ez milyen mélységű, annak követésére az általunk kifejlesztett módszer a legalkalmasabb.

Ugyanúgy egy csepp vérből meg lehet mondani, hogy milyen állapotban van a csontvelő vagy a csecsemőmirigy. De például daganatos kezeléseknél vannak olyan kemoterápiás szerek, amik erősen befolyásolják az immunrendszert.

Ebben az esetben is lekövethető, hogy milyen mélységben befolyásolja az immunrendszert a daganatellenes kezelés. De a módszer alkalmazható HIV-pozitívak esetében is. Ha megfelelően vannak gyógyszerezve, akkor nem alakul ki AIDS-betegség, és évtizedekig fenntartható ez az állapot. De ettől függetlenül a háttérben lehet zajlik az immunrendszernek egy lassú eróziója. Ennek a nyomon követésére is alkalmas, valamint csúcssportolók esetében is. Egy világversenyre készülve a sportolók nagyon erős igénybevételnek vannak kitéve és ilyenkor előfordul, hogy az immunrendszer megsínyli a rendkívül erős élsportolói edzést. Ez csökkenteni az immunológiai funkciókat, amelynek nyomon követésére szintén alkalmas a PTE által kifejlesztett módszer.

Ez az új, innovatív technológia sok mindent lehetővé tesz a jelenben, de már látni, hogy a jövőben is hasznunkra lesz, és megvédhetjük vele gyermekeinket és önmagunkat.