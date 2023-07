Megírtuk, hogy a korábbiakhoz képest háromszor annyiból, 1,2 milliárdból indult el a Misina tető környezetének, és az ottani volt étteremnek a fejlesztése, amihez a baloldali önkormányzatnak kormányzati jóváhagyásra is szüksége volt. Az elképzelések alapján lesz felnőtt fitneszpark, túrabolt, szervizpont, zuhanyzó és büfé is, valamint a lombkoronasétányos stég szintén a fejlesztés részét képezi, a volt étteremben közösségi részeket is kialakítanak még. A munkálatokat idén tavasszal kezdték el, és a tervek szerint még ebben az évben be is kellene fejezniük. Ha nem jön semmilyen váratlan esemény közbe, akkor ez várhatóan sikerülni is fog.