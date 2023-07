Mint megírtuk, Nyőgéri Lajos, MSZP-s alpolgármester színre lépésével folyamatossá váltak a botrányok az általa felügyelt területen, a szociális bérlakásokat illetően és az ő környezetében. A botrányokkal övezett szocialista politikust, Péterffy Attila jelenlegi polgármester kampányemberét, a városvezető botrányos körülmények között ültette be az alpolgármesteri székbe azért, hogy közvetlen kollégájaként együtt „dolgozzanak” a „városért”. Közismert, hogy már tavaly nyáron nyomozást indíthatott a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés miatt az önkormányzatnál, mert a gyanú szerint valakik a pécsi bérlakások kiutalásáért pénzt – forrásaink szerint több százezer forintot – kérhettek el. A mostani polgármester aztán tavaly ősszel kénytelen volt beismerni, hogy a Pécsi Ellátó Központ és a Polgármesteri Hivatal egy-egy munkatársa kapcsán érdeklődtek élénken a nyomozók, akikről adatokat is kértek.

A közelmúltban az is kiderült, hogy Nyőgéri Lajos volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy Attila. Ugyanez történt Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával, akinek cége 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben önkormányzati lakásban élt – amelyért állítólag „piaci alapú bérleti díjat” fizet. Azóta az is kiderült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz. A legfrissebb fejlemények szerint pedig a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant, ráadásul egy új építésű belvárosi házban lelt kényelmes otthonra