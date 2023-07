„Hibátlan padlóelemek tucatjait pusztították el a Pécs Havihegyen az úgynevezett felújításon, helyette silány minőségű, ragasztott elemeket tettek, amelyek fokozatosan szétnyílnak, illetve korhadnak. Számos újnak nevezett padló alsó oldala nincs is lekezelve. Így gazdálkodnak Pécsett a polgárok befizetett adóival” – ezt közölte néhány napja egyik tettyei olvasónk, aki még fotókat is mellékelt a munkálatokról. A felvételeket pedig közvetlenül a város első embere, az MSZP-DK-s Péterffy Attila polgármester is megkapta.

Néhány hete meg ilyen volt a kilátóterasz, cikkünk után vághatták le a gazt

Fotó: B. M.

Előkerültek a korábbi fotók

A pécsi polgár azt követően vette elő a korábbi felvételeit, hogy lapunk is megírta, hogy hasonlókat tapasztaltunk a havihegyi sétányon. A deszkákon ugyanis látszik, hogy azokat több elemből ragasztották össze, de a ragasztásoknál már most fél-, egy centis rések találhatóak, a réseken pedig beszivárog a víz, amely lassan, de biztosan rombolja az anyagot. A két évvel ezelőtti felújítás rendkívül hosszú ideig tartott, hónapokig dolgoztak rajta – igaz, sokszor napokig, hetekig állt a munka annak idején.

Az olvasónk által küldött felvételeken úgy látszik, hogy szerkezetileg ép volt az előző, elbontott, szétvagdalt deszkázat, nem kizárt, hogy egy alaposabb felújítás, csiszolás, kezelés, festés után maradhatott volna, ami jóval kevesebb költséget jelentett volna az önkormányzatnak.

A szocialista-DK-s önkormányzat propagandája azonban nemrég büszkén tudatta, hogy szerintük lapunk „rohadást, elhanyagoltságot és gazdátlanságot vizionált ott, ahol erről szó sincs, a havihegyi panoráma-sétányon”. Sőt, azt is írták, hogy „gondos gazda-szemlélet” volt az, hogy a „sétány fa szerkezeti elemeit éppen június végén kezelte és festette le a vállalkozó”. Csakhogy éppen azt láthattuk, hogy az állítólagos gondos gazda-szemlélet ellenére jól látható módon rohadó és elhasadó elemek találhatóak a helyszínen, és az is látszik, hogy valóban csak felül kapott festést az alig két éves ácsolat, a festék pedig egy hónap eltelte után már szinte nem is tűnik újszerűnek. A gondos gazda-szemlélet pedig azt is elnézte hosszú hetekig, hónapokig, hogy a Panoráma-sétány új kilátóteraszánál másfél méteres gaz növekedjen, ami a már a kilátást is kezdte eltakarni.

Centis repedés a “felújított” a havihegyi sétányon

Fotó: B.M.

Életveszélyes a sétány

Megírtuk, hogy a közeli Vince utcában is annyira elrohadt a baloldali önkormányzat állítólagos gondos gazda-szemlélete mellett a sétány, hogy azt valakik – egy A/4-es lapra kézzel írva – életveszélyes figyelmeztetéssel lezárták. A helyszínen bárki tényszerűen meggyőződhet arról, hogy a gerendázat több méteres magasságban annyira elrohadt, hogy azt csak a lélek tartotta eddig össze, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem egy kisgyermekes család alatt szakadt le az egész. A Biokom egyelőre hallgat arról, hogy mi is történt.