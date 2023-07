A szocialista-DK-s városvezetés által kinevezett vezérigazgató az elmúlt három és fél évben több mint 100 millió forintnyi bruttó jövedelemnek örülhetett, hiszen prémiummal együtt évi 38 millió forint juttatást kapott. Szabó Szilárdról azonban a jelenlegi polgármester propagandaosztálya hétfőn azt közölte, hogy "távozik a cég éléről, és egyben városunkból is. A nehéz döntést egy magánéleti, családi tragédia miatt volt kénytelen meghozni. Mivel Szabó Szilárd nem csak rátermett cégvezető, de kiváló ember is, nehéz szívvel ugyan, de elfogadtam a döntését".

A polgármester a közleményében arról is szól, hogy "a 2019-es választásokon elért győzelmünk után az egyik legsürgetőbb törekvésünk a város vezetőiként az volt, hogy hazahozzunk minél több Pécsről elszármazott szakembert. Szabó Szilárd az elsők között válaszolt erre a hívásra, és az üzleti világban kiépített karrierjét hátrahagyva röviddel a választások után munkába állt a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatójaként". Szerinte "a város ingatlanhasznosító cége 2019 előtt jelentős önkormányzati támogatásra szorult, akkori gazdálkodása, ügyei nyomán több feljelentés is született", de Szabó közreműködésével még 700 millió forintos vagyont is visszaszereztek, valamint 600 millió forintnyi bérleti díj kedvezménnyel a helyi vállalkozásokat segítették.

Szabó tevékenységét számos kritika érte, többek között azért is, mert a vállalatnál több mint negyven milliót osztottak szét egymás között a vezetők jutalomként csak egyetlen egy esztendőben. Nemrég számoltunk be arról, hogy a cégtől többen is távoztak közelmúltban, aminek nem kizárt, hogy köze lehet ahhoz, hogy a DK-MSZP-s városvezetők már készülődhetnek a jövő évi választásra, így csak a számukra megbízható személyekben mernek bízni a legnagyobb ingatlanvagyonnal rendelkező cég kasszája körül. A vállalat a közelmúltban fokozta is az ingatlanértékesítést, a tervhez képest 320 százalékkal többet adtak el, amit egyébként „porfólió tisztításnak" nevezett Szabó Szilárd vezérigazgató.