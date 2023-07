Idén volt már egy hasonló kezdeményezés Pécsett, de most úgy döntöttek, hogy újra megpróbálják, amely mögé idén beállt a People First Egyesület. A szervezés abban a fázisban tart már, amikor meg vannak a testi fogyatékossággal élő modellek, akik önként vállalják a feladatot. Így együtt dolgoznak vak, siket, Down-kóros, valamint mozgásában korlátozott személlyel is. Az esemény célja, hogy megmutassák, a stílus valóban mindenkié, hogy a fogyatékkal élőknek is ugyanúgy jár a szépség és az igényes öltözet.