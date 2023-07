Kormányzati támogatásból újult meg a településen az orvosi rendelő, ahol a fogorvosi rendelés, és a védőnői szolgálat is helyet kap - az átadó ünnepséget a napokban tartották. A Magyar Falu Program keretén belül a fejlesztésre mintegy 80 millió forintot nyert a település. A projekt keretében megvalósult a háziorvosi, a fogorvosi, valamint a védőnői ellátásnak helyet biztosító rendelők infrastrukturális fejlesztése, és az épület felújítása. A pályázati pénzből orvosi eszközöket, bútorokat is vásároltak, ezáltal biztosítva az egészségügyi szolgáltatások minőségi fejlesztését. A rendelők könnyebb elérése érdekében parkolóhelyek kialakítására is sor került.