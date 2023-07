Nyőgéri neje, s kicsi az esély arra is, hogy Péterffy nem tudott arról sem, Nyőgéri feleségének cégét néhány év alatt tizenöt milliós tanácsadói megbízással szórta meg az MSZP. Péterffy sajtóst is MSZP-s berkekből igazolt, cégvezetők, középvezetők is baloldalhoz köthetőek lettek, olyannyira erős lett az MSZP-s nyomulás, hogy ezt már saját koalíciós társaik sem tűrték, tizenkét pontos ultimátumokban erre is kitértek. Péterffy és a mögött álló MSZP-s kör viszont ragaszkodott Nyőgéri városvezetői posztjához. Nyőgéri előszobáját pedig a rendőrség már el is érte, hiszen a szegényebb sorsú családokat érintő, velük szemben elkövetett lakáskiutalásokkal kapcsolatos visszaélések kapcsán éppen Nyőgéri egyik bizalmasa, közvetlen munkatársa után „érdeklődtek" élénken a nyomozók. Tavaly nyár óta ugyanis a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt nyomozást folytat az önkormányzatnál.

Később pedig az is kiderült, hogy az ismét Kis-Moszkvaként emlegetett vármegyeszékhely szocialista pénzügyi érdekkörök hálójába került, ennek egyik jele volt az is, hogy a Mandulás-kemping ügyében Péterffy a Zuschlag-perben elítélttel is levelezett. Majd pedig kétes ingatlanügyletet kötött meg a baloldali koalíció segedelmével, ami miatt a rendőrség végül feljelentés után nyomozást is indított nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés bűncselekményének gyanújával, ami munkatársunk oknyomozó írásait is figyelembe véve történt meg. A „demokráciát", a papíron a „közbeszéd megtisztítását" hirdető Péterffy-csapat például e miatt is szinte hetente személyeskedő, lejárató közleményekkel próbálja elhallgattatni kollégánkat, vagy éppen a családját támadni.