Magas vaskoncentrációt mértek

Megírtuk, a probléma már jó ideje fennáll Szigetvár egy részén, már lakossági fórumot is tartottak az ügyben. A Szent István lakótelepen kívül is sok helyen, családi házaknál is érzékelhető a vízminőség romlása, például a Görösgali, a Batthyány és a Bajcsy-Zsi­linszky utcákban. A lakóházaknál már korábban is mértek 200 µg/l-es vaskoncentráció-határértéket jóval meghaladó, 500 µg-os értéket is. A pontos okokat pedig sokáig csak találgatni tudták, így a vizsgálattal végleg le tudták zárni az ezzel kapcsolatos kérdéskört.