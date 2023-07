A kulturális programok mellett mindkét napon íjászat, gokart, légvár, arcfestés, hennafestés, hajfonás várja a fesztivál közönségét, ezen kívül kerámiafestésre és cserépfigura készítésre is nyílik lehetőség, valamint a magyarországi kékfestőmesterek kelméi is megvásárolhatók lesznek, illetve kézműves vásár, és hadtörténeti kiállítás is fogadja az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt látogatható lesz a kékfestőműhely, a templom és a falumúzeum is.