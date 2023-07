1989. augusztus 13-án, a Dunántúli Napló arról számolt be, hogy Sebeők Jánost, az írót, a természetvédelem elkötelezettjét a hiúz ketrecében láthatják az érdeklődök. A demonstráció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a meggondolatlan pusztítások ellen. Útja során betért a belvárosi terráriumba is, ahol olyan állatot keresett, ami nem csak hogy hasonlít rá, de farkasszemet is tud vele nézni.