„Néhány héten belül elmenekült a süllyedő baloldal hajójáról a momentumos Nemes Balázs innovációs és ifjúságügyi polgármesteri tanácsadó, majd a Tüke Busz vezérének is elege lett abból, hogy Péterffy hagyja csődbe gurulni a város közlekedési cégét.

Most pedig az önkormányzat ingatlankezelő vállalatának vezetője veszi a kalapját. Nem is csoda, hiszen egyre sűrűsödnek a baloldali városvezetés körül a korrupciógyanús ingatlanbizniszek. Ezekben a mutyikban pedig már az ügyészek is nyomoznak az önkormányzatnál. Vélhetően ezt a kockázatot még azért az évi majd' 40 millió forintos fizetésért sem volt hajlandó tovább vállalni, amit 2020 óta zsebre tehetett, Péterffynek köszönhetően.

Miközben tehát Péterffy felelőtlen pénzszórásával 25 évre nyakig eladósította és zátonyra kormányozta Pécset, már a saját emberei sem bíznak benne. Nem marad hát számára más túlélési lehetőség, mint befeküdni a baloldal urának, a Gyurcsány házaspárnak az ágyába. Tudjuk, hogy ezért a pécsi polgármester mindenre képes, ha kell, még a közgyűlést is otthagyja egy DK-s lakógyűlésért. Azt is tudjuk, hogy amennyiben Gyurcsány diktál majd Pécsen, akkor annak garantáltan a pécsiek isszák meg a levét.

Pécsett tehát a jövő évi választás tétje óriási: ha Péterffy marad, akkor Gyurcsány jön!”