Az egyik ilyen a stroke, azaz az agyvérzés, mely hazánkban évente nagyjából 45-50 ezer embernél jelentkezik, és a betegek harmada sajnos nem éli túl. A nyári időszakban a kánikula vérnyomásnövelő hatása miatt még fokozottabb a veszély. Ez Magyarországon a harmadik leggyakoribb halál­ok, és minél idősebb valaki, annál nagyobb az esély a bekövetkezésére. A túlélők felénél a károsodások maradandóak (féloldali bénulás, beszédzavar, járásképtelenség, depresszió).

A stroke gyökeresen megváltoztathatja az ember életét, s akkor van legnagyobb remény a gyógyulásra, a maradandó hatások elkerülésére, ha a beteg legkésőbb 2-3 órán belül kórházi ellátáshoz jut. Ezt követően ugyanis visszafordíthatatlanná válik a folyamat. A stroke túlélői gyakran mások segítségére szorulnak, kommunikálni sem képesek, és olykor éveken át tartó speciális rehabilitációs utókezelést igényelnek. Ez a kommunikációs zavar pedig a mostanában Bruce Willis filmszínész kapcsán sokszor előkerülő afázia, amikor a beszéd akadozik, a beteg nehezen találja a megfelelő szavakat. Ráadásul a rehabilitációt koncentrációs zavarok is nehezíthetik, a memória is megsérülhet.

Létezik hazánkban (Budapesten) egy szervezet, az Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete, melynek kimutatásai szerint a betegek 60 százalékát is érintheti a stroke után az afázia – itt telefonon, neten át hasznos tanácsokat kaphatnak az érintettek vagy hozzátartozóik.