– A kötet főszereplője, a fejlett igazságérzettel rendelkező, melegszívű Annabella, egy írótáborban született meg, az eleven, pedig az egyik kedvenc magyar szavaim egyike, így mindenképp szerettem volna, ha fontos helyet kap. Közben az angol nyelvű jelentése utal a kötet 11 fejezetére. A 11-es számot imádom, hisz édesanyám és én is ezen a napon születtünk. Annabella ráadásul egy eleven körülbelül 8 éves kislány, aki egy képzeletbeli álomvilágban él, olyanban, ahol a szíve mélyén más gyerekek is szeretnének. – mondta a szerző – Így elevenedik meg szerethető formában Máj Elek, Gyomor Ernő és Tüdő Béla is, hogy segítsen a gyerekeknek megismerni a szerveink működését.

A könyv egyik fejezetében szóba kerül a halál, ami mindenki számára egy nehéz téma. Az írónő szerint sokan nem tudják elfogadni az élet részeként, pedig egymás nélkül nem léteznek. Néhányan bírálták a téma miatt, de mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy benne maradjon a kötetben, mert a gyerekekkel való munkája során látta, hogy mennyire nehéz feldolgozniuk a különböző veszteségeket. Bármennyire nem könnyű és szomorú, érdemes már kiskortól kezdve az élet részeként tekinteni rá. Ettől az egy fejezettől függetlenül az iromány egy könnyed hangvételű olvasmány.

– Azt ajánlom, hogy a könyvet a szülők és a gyerekek együtt olvassák. Így egy olyan idilli családi együttlét valósul meg, amelyről a kötet főhőse álmodik. Ez hatással van a gyermek fejlődésére, de egy közös olvasás a felnőttek lelkének is jót tesz. Egy könnyed beszélgetésre is sarkal a kötet, amit a fejezetek végén elhelyezett kérdések indíthatnak el. – hangsúlyozta Adrienn.

Az írónő szerint az olvasás hasonló a jógához, közben önmagunk lehetünk és a bennünk zajló világra tudunk koncentrálni. Ezzel kapcsolatban a kötet szerzője így mesélt:

– Ha leülünk a televízió elé, akkor rengeteg szöveges és képi információ zúdul ránk, ami tudatalatt stresszt vált ki. Viszont a fehér papíron, fekete betűket és kedves képeket látva egy nyugalmi állapot jön létre, hisz abban a tempóban jut be az inger, ahogy mi engedjük, így nem olyan erős, mint ami a televíziózás közben ér minket.





Hangoskönyvben is meghallgatható a kötet

Az este megfáradt szülők szemeire gondolva az Annabella eleven képzelete hanganyag formájában is megtalálható, amelyet a kötet elején elhelyezett QR-kód beolvasásával érhetnek el az olvasók. Így, ha felolvasni nincs erőnk, attól még közösen hallgatva is megvalósulhat a családi együttlét. Majd a fejezet végén feltett kérdés segítségével ugyanúgy szabadon el tudnak beszélgetni egymással a témával kapcsolatban. A könyv egyébként megvásárolható online és a pécsi Pagony könyvesboltban is kapható.