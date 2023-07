Unalomról szó sem lehet 1 órája

Teljes erővel süvít a programgőzös a baranyai kisvárosban

Közeleg a nyár vége, de ez nem azt jelenti, hogy a programok is véget érnek, hiszen július végén és augusztusban is megannyi eseményen kapcsolódhatunk ki. Na meg szeptemberben és októberben is.

Vegyük csak példának Pécsváradot, ahol július 28-án tartják a már hagyománynak számító LecsóBorVár nevű rendezvényt, amelynek keretében keresik a település legjobb lecsós ételét. Az alapanyagokról – hagyma, paradicsom, paprika – az önkormányzat, a finom ételről a nevező baráti társaságok, családok, egyesületek, a jókedvről pedig finom borok gondoskodnak. Jelentkezni a főzőversenyre július 26. délután 6 óráig lehet az [email protected] e-mailcímen.

Ami azonban a legjobb, hogy augusztusban sem lesz terítéken az unalom, hiszen a Szent István Napok keretében augusztus 6 . és 20. között egy igazi összművészeti fesztivállal örvendezteti meg a város az érdeklődőket. Lesz színház, néptánc, koncert, kiállítás és ismeretterjesztő előadás is. A színházi műsor igen színes lesz, szóval mindenki megtalálhatja a kedvére való darabot. Augusztus 7-én egy könnyed és üdítő vígjáték, a Szemenszedett igazság vagy hazudni tudni kell, augusztus 8-án a humorral és rögtönzéssel fűszerezett helyzetgyakorlatos előadás, a Válótáras, augusztus 9-én egy látványos táncszínház, a Kárpátok visszhangja – ez már telt házas –, és augusztus 10-én egy páratlan one-man-show, A trubadúr lesz látható. Az előadásokra jegyek válthatók a Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeumban.

De mi lesz, ha vége van a nyárnak? Ősz, de tele programmal. Pécsváradon érkezik a Határtalan Lakoma nevű rendezvény, amely egy nagy közös sütés-főzés-lakomázás a Zengővidék településeivel és a testvérvárosok képvelőivel szeptember 2-án.

És már a Pécsváradi Leányvásár időpontja is meg van. A sokakat vonzó eseményre október 13 és 15. között várják az érdeklődőket, szóval naptárakat elő és jegyezzük fel a dátumot.

