Az előző városvezetés idején elindították azt a folyamatot, amelynek következtében a hirdieknek új közösségi házat hoztak volna létre, de Péterffy Attila jelenlegi polgármester idején ez megakadt, hiába regnálnak már a baloldaliak négy esztendeje a városházán. A baloldali önkormányzat ugyan a hirdi Kenderfonó átalakításával is próbálkozott, csakhogy ez sem sikerült. Az utóbbi kapcsán érdekesség, hogy az épület átalakítását már 2021-ben Berényi Zoltán (ÖPE–KNDP), a terület képviselője kezdeményezte, hiszen helyi civilekkel közösen dolgoztak ki egy, Somogy, Vasas és Hird fejlesztési irányait meghatározó programot.

A képviselő ezt a dokumentumot pedig már két évvel ezelőtt átadta a városvezetésnek, vagyis nem kizárt, ha időben állnak neki a tervezésnek, s nem hagyják szinte az utolsó pillanatra az előkészítést, akkor a pályázati forrást is elérhették volna. Az uniós ciklus ugyanis 2023 év végén zárul, addigra minden finanszírozott projektet nemcsak fizikailag kell befejezni, hanem pénzügyileg is le kell zárni, ám a baloldali városvezetés a 500 milliós projekttel kapcsolatos előkészítést a tavalyi év közepén kezdte csak el, ami egyébként is kockázatossá tette azt, hogy be tudják fejezni a munkát, hiszen ha menet közben statikai problémák merülnek fel, akkor a pályázati forrást is elbukhatta volna Pécs.

A legfrissebb elképzelés szerint a Kenderfonóra szánt forrásokat most átcsoportosítják más projektekre, így a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házának, a Pákolitz István Művelődési Ház és a Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztésére – az utóbbi kettő esetében a korábban az ezekre szánt EIB-hitelt váltják ki.