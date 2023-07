Augusztus 27-én, vasárnap délután az ebek világában mélyedhet el a hallgatóság - többek közt bepillantást nyerhetnek abba, hogyan értsék meg a kutyák nyelvét, az agresszió rejtelmei is terítékre kerülnek, és a pórázhúzás hátteréről, okairól is szó esik az előadáson, illetve tippeket is kapnak a gazdák a megoldáshoz.