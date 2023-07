Személyes tapasztalatból állíthatom, ott sem jóságos vállveregetés volt a jutalmuk, hanem méltó nagy siker. Közben profi marketinget alakított ki az együttes, híre lett állandó játszóhelyüknek, a Kodály Központnak, és a zenekarnak is. Maxim Vengerovtól Plácido Domingóig világsztárok adták itt egymásnak a kilincset: például mindketten megfordultak itt szólistaként és karmesterként is. Ám arra még a sokat látott Pannon Filharmonikusoknál sincs minta, amire július 22-én a Zeneakadémián készülnek. Mert Bartók három zeneművében hat világsztár lesz a szólistájuk és a dirigensük, egy újabb Bartók-darabot pedig a koncert zárásaként további öt világhíresség közreműködésével mutatnak be.

Szóval a Pannon Filharmonikusok most ott tart, hogy top11 világválogatottal játszik közös jutalomjátékot.