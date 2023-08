Ami nélkül nem megy a túra

Lovák Ibolya elmondta azt is, hogy aki ismeretlenül belecsöppen az egyik mecseki túrájukba, az kirándulásra alkalmas csukott, bokát védő sportcipőbe menjen, és célszerű hozni túrabotot. Ennek a korosztálynak a túrabot ugyanis óriási segítség, de nem tilos a nordic walking használata sem. Időjárásnak megfelelő öltözet és kicsire csomagolt esőkabát is legyen része a felszerelésnek. Emellett jó, ha van egy kulacsnyi víz, és némi útravaló (szendvics, gyümölcs), ami négy-öt órás távollét esetén szükséges. No és személyi igazolvány mindig kell, mert busszal közelítik meg a kiinduló állomást.

Őszi Szenior Mozgásnapok

A Nyugdíjasok Egyesülete október 10–14. között a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetséggel közösen Szenior Mozgásnapokat szervez. Ennek keretében több gyaloglós programot is rendeznek, azzal a szándékkal, hogy megmutassák, Pécsett és környékén milyen ingyenes mozgáslehetőségeket (kirándulás, torna, asztaliteniszezés, teniszezés, nordic walking- és petanque oktatás stb.) érhetnek el az idősek. A pontos helyszínek és időpontok felkerülnek a Nyugdíjas Egyesület honlapjára és Facebook-oldalára, valamint a Szeinor Akadémia és a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség oldalára is.