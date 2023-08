Szeptember 15-én a pécsi Apáczai Művelődési Ház színháztermébe érkezik Orosz Gyuri, napjaink egyik legnépszerűbb stand-up komikusa, aki minden most futó humorműsorban szerepel, Magyed, a Stand up comedy Humortársulat felfedezettje, a Showder Klub legfiatalabb humoristája, Maczkó Ádám, aki 2016 szilveszterén megnyerte az Esti Frizbi humorbajnokságát , valamint Ruha Tomi. Aki szintén a Stand up comedy Humortársulat felfedezettje, és a 2018-as Humortechnikum győztese.