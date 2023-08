A Péterffy Attila jelenlegi polgármester által irányított sajtóosztály megkeresésünkre ezúttal is hallgatott. Az utóbbi napokban arról számoltak be a lapok Kárpátalján, hogy ismét helyiek vesztették életüket a fronton az ukrán-orosz háborúban. Köztük olyan is volt, akiknek neve, vezetékneve is arról tanúskodik, hogy kárpátaljai magyar felmenőkkel rendelkezik.

A pécsi baloldal ugyanakkor tavasszal nem fogadta el azt a békepárti állásfoglalást, amellyel csatlakozhattak volna a Parlament által meghozott békepárti határozathoz.