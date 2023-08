A hetvehelyiek Svájcból kapott baráti mentőöve ma is a házasságkötő terem falát díszíti

Aktív a kapcsolat a svájci testvértelepüléssel

Hetvehely Immár 28 éve van aktív kapcsolata Hetvehelynek Rafz (Svájc) településsel. Egyik évben a svájci kisvárosból érkeznek a vendégek a baranyai faluba, a következő évben pedig innen utazik ki egy kisebb csapat. A testvértelepülések minden alkalommal meg is ajándékozzák egymást, Rafz nagyon sokszor támogatást nyújtott Hetvehely önkormányzatának, még a testvértelepülési kapcsolat kezdetén egy mentőövet kaptak, amely ma is a hivatal házasságkötő termének falát díszíti. Ez emlékezteti a baranyai falu vezetőit arra, hogy ha bármikor nehézségük adódik, tudják, hogy vannak segítő barátaik. 2009-ben a falubuszt is Rafz-tól kapta Hetvehely, de bútorokkal, berendezésekkel is segítettek már több alkalommal. Az idén egy szív alakú szekérkerékkel érkeztek a rafzi vendégek, amely azt jelképezi, hogy a két település egy irányba halad.

– Volt olyan, hogy három polgármester jött Rafzról, hiszen a jelenlévő településvezetőt a korábbi és annak elődje is elkísérte. Ők nagyon jóban vannak egymással annak ellenére is, hogy adott esetben nem egy politikai oldalt képviselnek

– mondta Wágner Antal, Hetvehely polgármestere, aki 2009. óta vezeti a települést. 2025-ben, amikor 30 éves lesz a testvértelepülési kapcsolat, akkor Rafzban tartanak nagyobb ünnepséget ebből az alkalomból, és Hetvehelyről egy nagyobb csapatra számítanak a svájci vendéglátók.

Wágner Antal elmondta, ők is minden találkozóra különleges ajándékokkal készültek, adtak már boroshordót, a két település címerével ellátott emléktárgyat, helyi termékekből álló csomagot és még sok egyéb emléket.