- A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász munkatársai már a vihar utáni nap reggelén gyorssegélyként konzerveket, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, tányérokat, poharakat, evőeszközöket, fertőtlenítő szereket, darázsirtót szállítottak a területre, és frissítőpont működtetésével segítették a katasztrófavédelem önkéntes és hivatásos állományát. Az adományok felajánlása is már a katasztrófa utáni napon már elindult - a helyreállítás megkezdéséhez az első héten a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász hatezer darab használt cserepet, több száz folyóméter tetőlécet, épületfákat, bádogos termékeket szállított magánszemélyek és cégek jóvoltából a helyszínre - a Karitász beszámolója szerint.

A hosszútávú segítségnyújtás során elsősorban a szociálisan nehéz helyzetben lévő, biztosítással nem rendelkező családokra fókuszálnak: elsődleges feladat a megsérült tetők helyreállítása, majd a belső, leázott falazat, esetleg aljzat kijavítása a következő tennivaló.

Tetőfedőre, kőművesre is szükség lenne

Marócsa egy kiöregedőben lévő zsákfalu, ahol kevés a munkalehetőség, önerőből nagyon keveset tudnak tenni az itt élők. A helyreállításhoz a helyi lakosság, a közfoglalkoztatottakat delegáló önkormányzatok és a civil önkéntes segítő kezek összefogására is szükség van. Ezen kívül tárgyi adományokat is szívesen fogadnak: tetőcserép, tetőléc, szögek, továbbá ezek fuvarozásban történő segítség. Szükség van tetőfedő és kőműves szakemberek önkéntes (vagy kedvezményes) munka felajánlására és önkéntes segítők kétkezi vállalására is. A felajánlások megtehetők a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 72/532-207, illetve a +36 30/827-3367 telefonszámokon. A pénzbeli adományokat a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász CIB Banknál vezetett 10701214-74144659-51100005 számú számlaszámára várják, a közlemény rovatba a „Jégkár” megjegyzést kérik feltüntetni.