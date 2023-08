Belecsapnak az irodalmi húrokba

Szokatlannak hathat, de ezen az irodalmi fesztiválon kapunk egy jó nagy adag metált is szeptember 12-én. A Stay Brutal! kötet szerkesztői huszonegy szerzőt kértek fel, olyanokat, akiknek viszonya van a metállal, hogy írják már meg, hogy mégis milyen ez a kapcsolat. Bármit küldhettek az írók, csak egy volt a lényeg, hogy metálról szóljon és próza legyen. Mondani sem kell, hogy egy igen színes könyv született. Szintén ezen a napon érkezik egy külföldi vendég, Kai Hensel, akivel nem csak egy beszélgetést bonyolítanak le, hanem Fátyol című művét is bemutatják, amelyben a főtéma a függőség.

Hazugságból építkező világok

Szeptember 13-a is igen érdekes beszélgetésben bővelkedik. Terítékre kerül A hazugság tézisei című kötet Moskát Anitától, amely egy novelláskötet, és hazugságokból felépülő életekről és világokról mesél. De betekintést kaphatnak az érdeklődők egy határokon átívelő, szerteágazó családtörténetbe is, amelyből képet kapunk arról, hogy milyen is felnőni egy soknyelvű, többkultúrájú családban a szürke ötvenes években. Ennek a könyvnek a címe Hordtam az irhámat, szerzője pedig Nádasdy Ádám.

Maradjunk meg gyereknek

A fesztivál negyedik napján egy olyan kötetről – Haász János: Apám óriás lesz – is beszélgetnek majd, amelyben a felnövéstörténeten van a hangsúly, amelynek főtétje nem az, hogy milyen felnőtté válunk, hanem hogy miként maradhatunk meg közben gyereknek. Ezen a csütörtöki napon Bertók László íróra is emlékezünk, amely alkalomból több programmal is készültek a szervezők. Az egyiken érkezik a Platon Karataev zenekar – duó felállásban –, akiknek Partért kilátó lemeze Bertók költészetét idézheti fel a hallgatóban.

Évfordulóra is emlékeznek

Idén ünnepli Pécs és Eszék, hogy immáron ötven éve testvérvárosok. Ezen alkalomból egy Pécs-Eszék irodalmi estét is szerveztek a rendezvény utolsó előtti napjára, amelynek keretében a két város szerzői olvasnak fel és beszélgetnek ezen kapcsolatról. A zárónapon pedig érkezik a fesztiválra Nádas Péter, aki a hetvenes évek óta meghatározó szerzője a Jelenkor folyóiratnak.