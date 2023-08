Az autentikus, nagyjából ötven négyzetméteres parasztházat azzal a céllal vette meg a település, hogy ott, a renoválást követően civil szervezetek, az önkormányzat, a lakosság különböző programokat szervezzen. A nyári napközinek is ez az épület ad majd otthont a jövőben, de kézműves vásárok rendezésében is gondolkodnak, illetve baráti társaságok is tarthatnak majd itt összejöveteleket.

Mint Takács Zsolt, Mánfa polgármestere fogalmazott, eddig az önkormányzat hivatalának épületében szervezték a közösségi programokat, ezeknek a jövőben a nagy, füves udvarral rendelkező parasztház adhat majd helyet, ahol minden adott lesz a kulturált kikapcsolódáshoz.

A mintegy 3,5 millió forintból megvalósuló felújítás során a víz- és szennyvízhálózat kiépítésére is sor kerül, vizesblokkot is kialakítanak az épületben. A cél, hogy még az idén birtokba vehessék a mánfaiak a megújult tornácos házat.