A rizst megfőzzük, a darált húst tálba tesszük és hozzáadjuk a fűszereket, a dinsztelt hagymát, a rizst, majd jól elkeverjük. A szőlőlevelet ezzel a töltelékkel megtöltjük, majd összecsavarjuk, és a végüket lezárjuk. Egy lábasba vizet öntünk, hozzáadjuk a citromlevet és ebbe helyezzük a kis tekercseket. Úgy igazítsuk el, hogy lepje el őket a víz, aztán főzzük meg, és már kész is.

Az utóbbi időben nagy esőzés és megfelelően párás idő volt a térségben, ami ugyan sok termésnek nem kedvezett, de például a gombáknak nagyon jól jött. Nem is meglepő, hogy megannyi gombát árusító is feltűnt a csarnokban. A pultokon vargánya, galambgomba, rókagomba, szegfűgomba, pöfeteggomba is feltűnt, és nagyban zajlott a gombák bevizsgálása is az épületben.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)