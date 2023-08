Általános szabály szerint a villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni. A beköltözéskor és a kiköltözéskor is erre ügyelni kell.

Az albérleti jogviszony esetében a közműátírás mellett jó, ha a tulajdonos állandó meghatalmazással rendelkezik a szerződés kezelésére vonatkozóan, így a főbérlő nyomon tudja követni a bérlő befizetéseit, illetve nemfizetés esetén is intézkedni tud a kikapcsolás elkerülése érdekében.

A MEKH tájékoztatója szerint a felhasználóváltozás bejelentése legegyszerűbben és leggyorsabban a https://e-bejelento.gov.hu/ weboldalon végezhető el, de a kormányablakok ügyfélszolgálatain személyes ügyintézésre is lehetőség van. A felhasználóváltozás bejelentéséhez szükséges iratokról a szolgáltatók a honlapjukon adnak tájékoztatást, ahol az előírt formanyomtatványok is elérhetőek.

A MEKH azt javasolja, hogy az átírás részeként elkészítendő átadás-átvételi jegyzőkönyv mellé fotót is csatoljunk az aktuális óraállásokról és a mérőberendezések állapotáról.

Lényeges, hogy a mérőhelyet sérülésmentesen, hiteles mérőkkel és ellenőrzött mérőállással vegye át az új felhasználó. Javasolt továbbá, hogy a bérlemény átadásakor készüljön jegyzőkönyv, ami tartalmaz minden olyan adatot, amely alapján a szerződő felek, a felhasználási hely és a fogyasztásmérők adatai egyértelműen beazonosíthatók. A legjobb, ha a mérőórákról fotó is készül.