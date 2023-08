Már késő délután kígyózó sorokba rendeződtek az emberek a pénztárnál. Aki időben érkezett, az első sorból élvezhette a gyűrűsfarkú makik etetését, és ha nagyon igyekezett, akkor a fóka látványetetéséről sem maradt le. Azonban a népszerűség az összes ilyen programnál töretlen volt. Egy család egy órával hamarabb érkezett az oroszlán kifutójához, hogy teljes panorámából láthassa, ahogy ez az állat kései vacsoráját elfogyasztja. Mindeközben kézműveskedés, arcfestés, logikai játékok, energiapróbák, csillagászat, előadások és kihívások várták az érdeklődőket. Akik igazán bátrak voltak, egy éjszaki nyomozásban is részt vettek, melynek végén jutalmak várták a nyomra bukkanókat.

Ahogyan besötétedett a Mecsek, úgy fokozódtak az izgalmak is. A gyerekek kezében sorban kapcsolódtak fel a zseblámpák, az állatkert pedig díszkivilágítással is segítette a kifutók közötti közlekedést. A Hold és a TV-torony fénye mellett a PécsZoo főépületére, a csimpánzházra és a krokodilházra kivetített fényfestést is csodálhatták a résztvevők.

Az, hogy mennyi látogatóra számított ezen az estén a PécsZoo, arról Varga Tamást, az állatkert gyűjtemény- és nevelési vezetője nyilatkozott lapunknak.

– Próbálkoztunk minél nagyobb elérést produkálni a rendezvénnyel, eddig nagyon sokan érkeztek az állatkertbe

– mondta lapunknak Varga Tamás. – Szerencsére szépen eloszlik a tömeg, nem torlódtak fel az emberek. Mondhatni, a várakozásaink eddig beigazolódtak.

Mint megtudtuk, már a program elején a Maki óra, a leopárd és a rozsomákok etetése is igen nagy nézőszámmal zárult, és akkor még az éjszaka fénypontjaként fenntartott tűzzsonglőrködés el sem kezdődött.