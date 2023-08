Beck Melinda a méhészetről tartott előadást, aminek a végén a gyerekek megkóstolhatták a finom mézeket, illetve méhészfelszerelésbe bújhattak.

A kulturális utazás során az apródok megismerhették a múltat is. Beléphettek a „Megállítani Szulejmánt kiállítás” élményekkel teli világába, ahol korabeli viseleteket is felpróbálhattak. A múltat idézte meg Bálint vitéz bemutatója, aki nemcsak a viseleteket mutatta be, hanem a korabeli fegyvereket és felszereléseket is megismertette a gyerekekkel. Péter vitéz pedig kardvívásleckéket adott, hogy az apródok még közelebb kerülhessenek a hősök harcászati világához.