A szokásosnál is több vendégmunkás halad át az országon, ezért a gyorsforgalmi utakon érdemben megnövekedett a menetidő. A tranzitforgalom jelentős részét elsősorban a Németországból érkező autósok teszik ki, ugyanis mostantól már Baden-Württembergben és Bajorországban is iskolai szünet van, utolsóként a német tartományok közül. Ez azt jelenti, hogy jelenleg teljes Németországban a nyári szabadságolások szezonja van, ami kihat több térség közlekedésére is.

Az M6-os autópályán Pécs felé, Dunaújváros közelében, a 73-as és a 75-ös km között aszfaltoznak. A munkavégzés kapcsán, a 75-ös km-nél lévő M8-as autópálya csomópontban nem lehet le- és felhajtani. Kerülni, a 6-os főúton keresztül az M6-os autópálya felé, a 71-es km-nél a Dunaújváros-centrum, valamint a 83-as km-nél, a Dunaföldvár-észak csomóponton keresztül lehet.

A 6-os főúton, Dunaszentgyörgynél, a 121-es és a 122-es km között új csomópontot építenek. A fél útpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Pécs átkelési szakaszán, a Barcs felé vezető oldalon a 195-ös km-nél, illetve a Szekszárd felé vezető oldalon a 196-os és a 197-es km-nél zárták le a külső sávot munkavégzés miatt.

Az 58-as főúton, Szalánta belterületén, a 12-es és a 15-ös km között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

A 63-as főúton, Vajtán, a 36-37-es km között, valamint Cece átkelési szakaszán, a 41-es és a 43-as km között csatornáznak, a fél útpályát lezárták.

A 66-os főúton, Pécsen, a bevezető szakaszon az 1-es km-nél csatornafedlapot emelnek szintbe, a külső sávot lezárták.