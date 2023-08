Három évvel ezelőtt egy több mint százéves parasztház renoválásával hozta létre a bólyi önkormányzat a tájházat a Népi Építészeti Programban elnyert támogatásnak köszönhetően. Kialakítása során kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy mindent korhű anyagok felhasználásával, korabeli építészeti technikákkal varázsoljanak újjá – megerősítették a mintegy 200 négyzetméteres ház alapját, a padozatot lecserélték, a nyílászárókat restaurálták, a tetőt megerősítették és a homlokzat is visszakapta régi fényét. A tájház működtetését a Bólyi Német Önkormányzatra bízta a város – a fejlesztések sikeres pályázataiknak köszönhetően tovább folytatódtak: kialakították a német építészeti hagyományokat őrző bejárati kiskaput és nagykaput, tavaly pedig egy új terménytárolóval is gazdagodott az épület. A Bólyi Német Önkormányzat 9,5 millió forint támogatást nyert a felújítási munkálatokra: a pénzből az udvar és a kert teljes talajcseréjét valósították meg, növényeket ültettek és pihenőhelyeket alakítottak ki, ezen kívül a korábban összeomlott góré helyén egy újat hoztak létre. Mindemellett a víz- és szennyvízvezetéket is kiépítették, és kialakítottak egy mosdóhelyiséget.