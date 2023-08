– Elképesztőnek tartom, ezt írja le, ez a véleményem a fakivágásról – ezt egy fiatal édesanya mondta portálunk munkatársának a kérdésére, aki családjával a Diana tér egyik padján pihent meg kedden délelőtt, akkor még nem tudhatta, hogy a Péterffy Attila pécsi polgármester önkormányzata elkötelezett a fairtás mellett. Az elmúlt napokban derült ugyanis fény arra, hogy nyári szabadságolások idején az ottani piacot úgy akarja létrehozni a balos önkormányzat, hogy emiatt több évtizedes, terebélyes lombú, egészséges fák tucatját pusztítják el.

Minderre a helyiek hívták fel a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület figyelmét néhány napja, a fapusztítás ellen tiltakozók gyorsan létre is hozták az Óvjuk meg a fákat a kivágástól a pécsi Diána téri piacon! közösségi oldalt is a hétvégén, hétfőn kora reggel transzparensekkel jelentek meg a helyszínen.

Fotó: Laufer László

Akkor még a kivitelező alvállalkozójának részéről nem hivatalosan az a információ hangzott el, hogy kedden reggel jönnek fát vágni, de végül reggel nem jelentek meg a láncfűrészes munkások. A városvédők tagjai ugyanis kedden is kint voltak, és csatlakozott hozzájuk a Zöld Fiatalok Egyesületének képviselője is.

Dr. Fodor Márta, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke kedden délelőtt még úgy gondolta, hogy volt értelme tiltakozni, hiszen reggel még nem vágták ki a fákat Péterffy Attila polgármester céljainak megfelelően, ám ahogy elmentek a demonstrálók, rögtön nekiestek az egészséges fáknak a balos önkormányzati beruházásnál.

Az egyesületi elnök még a favágás előtt azt mondta, hogy várják, hogy valamilyen döntéshozóval, tervezővel, illetékes személlyel értelmes párbeszédet folytathassanak, de a másik fél részéről senki nem jött el eddig a piachoz. Munkatársunk sem tudott illetékessel beszélni, a helyi piacfelügyelő, a Pécsi Vagyonhasznosító munkatársa ugyan figyelemmel kísérte a történéseket, de nem nyilatkozott portálunknak.

A helybéliek beszédesek voltak, amikor a véleményüket kértük az akkor még csak tervezett favágásról: egy hölgy azt mondta, hogy 1976 óta él a környéken, baloldali családi háttere van, de még egyszer nem szavazna a mostani városvezetésre, mert nem baloldaliak, a közgyűléseket látva a Péterffy Attila viselkedését pökhendinek nevezte. Egy másik hölgy ennél is súlyosabb véleményt mondott, megemlítve, hogy a Dunántúli Napló olvasójaként is látja, hogy mi történik a várossal. A fakivágási tervet volt, aki barbárságnak, más ostobaságnak, eszetlenségnek nevezte. Többen is azt a kérdés vetették fel, hogy miért nem olyan helyen épül meg a piac, ahol nem kell fák tucatjait megcsonkítani, a természetet károsítani, mert nem a fejlesztés ellen, hanem annak módja, kivitelezése ellen tiltakoznak.

Fotó: Laufer László

A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület által indított aláírásgyűjtő ívek szignálása során pedig azt is sokan megemlítették, hogy nem tudtak arról, hogy mire készül az önkormányzat a piaccal és lakossági fórumról nem is hallottak.

A fákat kedden délután aztán fel is darabolták, meglehetősen sietősen akarták a nyomaikat is eltüntetni.

Érdekesség, hogy Péterffy Attila közösségi oldalán kedden felkerült egy poszt a favágás előtt, amiben kiállt a fák kivágásának szükségessége mellett, de ezt az internetes bejegyzést később a pécsiek szerint csak cenzúraosztályként működő sajtósai eltávolíthatták, hiszen számos felháborodott pécsi adott hangot véleményének, így még az online térben is igyekeztek befogni a kritikusok száját a baloldaliak.