Péterffy erről még a hivatalos oldalán is beszámolt, ahol kiállt a fairtás mellett, annak ellenére is, hogy pár nap alatt rengeteg kertvárosi fejezte ki nemtetszését a környezetkárosító eljárás ellen. Csupán annyit kértek, hogy gondolják át a terveket, és a fákkal szerves egységet képező piacot hozzanak létre. A polgármester aztán a bejegyzését gyorsan el is távolította, mert több hozzászóló is kritikával illette a tucatnyi egészséges fa kivágását.