A nemrég megújult máriakéméndi kegytemplom egyre nagyobb népszerűségnek örvend – egymást váltják a csoportok a zarándokházban, ahol összesen 37 vendéget tudnak fogadni. A létesítmény a Covid-járvány után ismét magas kihasználtsággal működik.

A templomgondnok, Biki Endre Gábor beszámolója szerint a nyár hátralévő időszakában is még számos csoportot várnak a kegyhelyre. – Az idei évben is több egyházi iskolából érkeztek tanulók. A nyár elején az osztálykirándulások a jellemzők: voltak, akik sátraztak is, sőt voltak olyanok, akik a fákhoz kifeszített függőágyakban aludtak a templom parkjában – osztotta meg a részleteket a templomgondnok. A nyár második felében a több éve visszatérő kecskeméti művészeket fogadják, akik számára többnapos alkotótábor nyílik meg majd a templom udvarán.