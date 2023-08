Péterffy Attila, Pécs MSZP-DK-s polgármestere korábban éveken át vezette a Pécsi Hőerőművet, a tevékenysége idején közel hárommillió tonnányi fát égettek el a francia multi kezében lévő kazánokban, ami miatt számos kritika érte a zöldek részéről. Az ex-vezérigazgató polgármesterré való megválasztása után aztán súlyos pert indított az ügyben aktív zöldszervezet, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla ellen, mert az el merte mondani véleményét Péterffy ténykedéséről. A pert azonban a polgármester többszörösen is elbukta, de ilyen előzmények után nem véletlen az, hogy a pécsi önkormányzat szinte fű alatt próbálta elintézni a Diana téri piac építéséhez kapcsolódó fakivágásokat. Ám ezúttal is résen voltak a pécsiek, a tiltakozók hétfő reggel meg is jelentek a helyszínen.

– A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesületet keresték meg a kertvárosiak azzal, hogy az épülő piacon tucatnyi fát akarnak kivágni, a látványterveken is ez látható

– mondta Fodor Márta elnök. – Felháborító, hogy olyan tervet készítettek, aminek következtében 40-50 éves fákat vágnak ki, egy egész fasort azért, hogy egy zárt épület legyen. Lehetőségük lett volna a meglévő piac befedésével, bővítésével ezt megvalósítani.

Hozzátette: átgondolatlannak tartják a projektet, ezért vállalták fel a fák védelmét, ilyen beruházásra nincs szüksége a városnak, az 1983-ban alapított szervezetük alapszabályában az épített örökség védelmén túl a természeti értékek védelme és megőrzése is szerepel.

A nagyjából 15-20 főből álló tiltakozócsoport még láncokat is hozott magával, illetve néhány transzparenst, amikkel szintén nyomatékot adtak a kérésüknek. Ez egyébként csupán annyi lenne, hogy ökológiai szempontú, a természeti környezetünk figyelembe vételével készüljön el az új piac.