A Víziközmű-hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett elnevezésű projekt keretében 2023. augusztus 21-én elindulnak a kivitelezési munkálatok a Vöröskereszt utcában is. Ez azt jelenti, hogy a közmű-felújítás közel van már a befejezéshez ebben a városrészben is, a Kiss Ernő utca, Dugonics utca és Erzsébet utca után az utolsó, Vöröskereszt utcát érintő rekonstrukció is kezdetét veszi. Néhány héten belül befejeződhetnek a munkálatok, és az utcák burkolatának teljes helyreállításával ősszel vissza is állhat az eredeti forgalmi rend a környéken.

A beruházás a Vöröskereszt utcában 3 ütemben valósul meg – tájékoztatott a pécsi városháza.

1. ütem: augusztus 21. – szeptember 29.

Az 1. ütemben a Vöröskereszt utca Fischer Béla utcától a Kiss Ernő utcáig tartó 120 méteres szakaszán valósul meg a víz- és szennyvízvezeték rekonstrukció, nyílt árkos technológiával. Mivel az utca keskeny, így a kivitelezési munkálatok teljes útzár mellett történnek szeptember 29-ig.

Pécs városvezetése a kivitelezést végző vállalkozóval a munkálatokat folyamatosan egyeztetve mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók mindennapjait, törekszik arra, hogy az elkészült, helyreállított területek szakaszosan minél hamarabb visszakerülhessenek a napi használatba.