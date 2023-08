A 93 évvel ezelőtti esetben jelentős bűnlajstromot halmozott fel Bőhm János. Elvitt mindent, ha nem volt lebetonozva. Nem válogatott, amit meglátott az éjszakában, azt a magáénak gondolta. De a rend­őrök akkor lepődtek meg a legjobban, amikor kiderült egy helyszíni szemle során, hogy még az áramot is csente, természetesen olyan vezetéken keresztül, ami szintén jogellenesen került a birtokába.

Az 1923. december 13-án megjelent Dunántúl című napilapban részletesen foglalkoztak a 22 éves, munkanélküli, lézengő emberrel, aki Németpalkonyáról (ma Palkonya) származott. Az államrend­őrség pécsi kapitánysága tartóztatta le a bűnözőt. Ő előbb ugyan tagadott, de később, az elé tárt bizonyítékok hatására részletes vallomást tett. Elmondta, amire emlékezett, mert nem minden maradt meg a fejében, a sok-sok cselekedet közül.

Széles volt a skála, még felsorolni is hosszú a „munkásságát” a Johann néven is szólított fiatalembernek. Mivel dologtalanul tengette életét, valami megélhetési forrás után kellett néznie. Egy darabig ügyesen tette ilyesféleképpen a dolgát, a szállásadója ugyanis tisztelettudó, szerény, józan életű bérlőként jellemezte leírásában.

Ám, ha beállt a sötét, portyázni indult Bőhm Pécs városában. Finnyásnak nem lehetett mondani. Varrógépet, kilincseket, villanydrótköteget, sportfelszerelést is magához vett. De a kacsák, tyúkok, récék, csibék sem érezhették biztonságban magukat a kevésbé őrzött udvarokban. A fészerek szintén a kedvencei közé tartoztak könnyű prédák reményében. Egy Pécsre berándult gazda kerékpárját is megkaparintotta, bár arra csupán homályosan tudott visszaemlékezni. Azt meg nem árulta el, hol értékesítette a biciklit.

Egyszer azonban homok került a gépezetbe, eljött a lebukás ideje. Valamiért egy varrógép lett a veszte, amit egy bolgárkertésztől „durrantott meg”. Akkor kezdték figyelni, rá terelődött az alapos gyanú. Cseppet sem mellékesen kiderült, rengeteg krumplit, búzát, kukoricát is felhalmozott a tolvaj. Mindezt rendre egyedül követte el, ezért csökkentette a lebukás veszélyét. Magányos farkasként végezte tiltott üzelmeit, ráadásul a hasznon sem kellett megosztoznia a bűntársával. A rend őrei mégis akkor lepődtek meg a legjobban, amikor házkutatást tartottak a betörőnél. A világításhoz az áramot is csalárd módszerrel vételezte. A villanytelep tudta nélkül egy illegális vezetéket húzott ki a szobájáig. A zugdróton folyt az áram, kényelmesebbé téve életét a világítással. Ráadásul egészen olcsóvá téve a szolgáltatást magának.

Ezt fosztogatásnak nevezte a korabeli sajtótermék, miközben megjegyezte, maga az áramdíj kifejezetten olcsónak számított ´23-ban. Persze, az ingyennél jobb ajánlat nem igazán létezett már akkoriban sem. A kihallgatások hamarosan befejeződtek, a fortélyos, bár mégis lefülelt elkövetőt a rendőrök átkísérték a királyi ügyészség fogházába.

A mindenre elszánt alak szinte sportot csinált a betörésekből. Egyszer meglátogatta a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) Tüzér utcai szertárát is. A később hasznosított villanyvezeték is onnan került hozzá. Felesleges értéket nem ismert korának vállalkozó szellemű figurája. Ha már a kábelhez hozzáfért, fel is használta azt az áramlopásra. De a sportfelszereléseket sem volt szíve otthagyni. Amivel komoly gondot okozott a labdarúgóknak. Mert a mezeken, gatyákon kívül a labdák sem maradhattak a szertári polcokon.