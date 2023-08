Kihívták a rendőröket a lakók

Az élményautózást a tervezettnél korábban be kellett fejezni, ugyanis a parkoló melletti Kovácstelep egyik lakója kihívta a rendőrséget. Azt ugyan nem tudjuk, hogy milyen okkal, hiszen az autó gyári, és mint az alapítvány munkatársaitól megtudtuk, a magánparkoló tulajdonosától engedélyt kaptak a terület használatára. A Ferrarit egyébként egy mentőtiszt vezette, abszolút biztonságban voltak a gyerekek, és a járókelők is. A szervek kétszer is kimentek a bejelentésre, így akik 17 óra után kerültek volna sorra, azok már csak fotózkodni tudtak, tehát még legalább 20-30 gyerek utazhatott volna a sportautóval. Az Alapítvány munkatársa elmondta: nekik a későbbiekben egy másik időpontot biztosítanak erre a lehetőségre. Sajnálják, hogy most nem okozhattak örömet, pedig többen távolabbról érkeztek.