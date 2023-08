Ami biztos, hogy mindkét nap ingyenes légvár várja a gyerekeket délután 1 és 6 óra között, hogy alaposan kiugrálhassák magukat, valamint egész nap labdaáradat fogadja majd a kicsiket a medencében. De az igazi nagy buli vasárnap lesz, hiszen délután 2 és 6 óra között habparti várja a strandolókat. De lesz rekeszmászás, tűzoltó-simogatás és kötélpálya is, ami hevederes csúszással egészül ki. És ezzel még nincs vége, hiszen a délután folyamán lehetőség lesz falmászásra is, természetesen csak megfelelő felszerelésben. És a gasztronómiai élményeket is bővítik, hiszen vattacukor- és minifánk-árusító is érkezik a fürdő területére.