Szeptember első két szombatján is kerékpárosok lepik majd el a villányi-siklósi térség településeit. Másodikán immár harmadik alkalommal rendezi meg a Balatonkör Egyesület a siklósi várból induló Buga Jakab kerékpártúrát, melyre az elmúlt két évben több százan neveztek.

A résztvevők idén is négy táv közül választhatnak: a családi kör (30 km) ezúttal Harkányon és Drávaszabolcson át Drávapalkonyáig, majd vissza vezet, a 46 kilométeres születésnapi körön (Siklós várossá avatásának évfordulója) a tekerők Harkány, Drávaszabolcs, Szaporca, Kémes, Rádfalva, Diósviszló és Máriagyűd településeken haladnak át, a 82 kilométeres Buga Jakab túra útvonala pedig a korábbi évekhez hasonlóan az ormánsági falvak mellett a villányi térség településeit (Nagytótfalu, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya, Újpetre, Vokány) is érinti. A legnagyobb távra vállalkozók 112 kilométert tekerhetnek a két körön, a családi és a Buga Jakab kerékpártúra egymás utáni teljesítésével.

Fotó: Önkormányzat

A szervezők a balatonkor.hu weboldalon minden szükséges információt megosztottak, s már várják a jelentkezéseket is. Az internetes nevezés határidejét augusztus 27. éjfélig meghosszabbították. A túra során a korábbi évekhez hasonlóan idén is frissítőpontokon pihenhetnek meg a kerékpárosok, a résztvevők biztonságos útvonalakon tekerhetnek, hiszen a forgalmasabb szakaszokon a szervezők biztosítják az akadálymentes haladást.

Az ezt követő szombaton, szeptember 9-én a Villány-Siklósi Borút Egyesület által szervezett népszerű élménybringatúrára jelentkezhetnek a mozogni vágyók. A Szüreti Gördülő Dűlőkön ezúttal is Villánytól Siklósig pincefalvakon keresztül haladhatnak a túrázók, miközben több pincészet vendégváró falatokkal és frissítői italokkal várja őket a pihenőpontokon. Az idén 19, 35 és 45 kilométeres táv közül választhatnak a jelentkezők, az útvonalakkal és a programmal kapcsolatos információk már elérhetőek a villanyiborvidek.hu oldalon. A túra végén a szervezők egytálétellel és Villányi REDy kóstolóval kedveskednek az elővételes jegyet vásárlóknak.