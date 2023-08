Harkányban idén az önkormányzat emelt a támogatás mértékén. Rászorultságtól – egy főre jutó jövedelemhatártól – függően az alapösszeg 12 ezer, az emelt összeg pedig 36 ezer forint (egy része vásárlási utalványban), melyet az életvitelszerűen Harkányban élő családok igényelhetnek a gyermekeik után.

Magyarbólyban egyébként az iskolakezdési támogatás az első osztályos tanulók számára kiemelten magas, kétszer 50 ezer forint, melyet szeptemberben és februárban biztosítanak azoknak a családoknak, akik az első osztályos korba lépett gyermeküket a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába íratják be. Ezt az után vezette be az önkormányzat, miután 3-4 éve olyannyira lecsökkent az első osztályba jelentkezők száma, hogy a bezárás veszélye fenyegette az intézményt. Az ösztönző rendelkezés egyébként megtette a hatását, azóta 10-12 elsőssel indulnak a tanévek, sőt a fenntartó Mohácsi Tankerületi Központ idén fel is újította az iskolát, így korszerű körülmények várják a kisdiákokat.

A munkáltatót is érdemes megkérdezni

Iskolakezdési támogatást a munkáltató is biztosíthat, ennek összege minden cégnél más és más. Egy korábbi reprezentatív felmérés eredménye szerint a 150 fő feletti munkavállalóval rendelkező cégek közül minden harmadik, míg az 50 alkalmazott alatti cégeknél csak a munkáltatók 10 százaléka ad iskolakezdési támogatást a dolgozóinak. Az állam az ingyenes tankönyvekkel, rászorultsághoz kötötten a kedvezményes vagy ingyenes közétkeztetéssel, valamint az augusztus végén érkező (előrehozott) szeptemberi családi pótlékkal segíti a tanévkezdést.