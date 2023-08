– Pontosan mivel foglalkozik a Küzdjünk Együtt Roma Egyesület?

– Hét évvel ezelőtt azzal a céllal alakult meg, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket és felnőtteket támogassa, és kitörési lehetőséget nyújtson a roma nemzetiségű fiataloknak. Ennek egyik módja a sportolási lehetőségek megteremtése. Mi elsősorban az ökölvívás és a foci felé igyekeztünk a gyerekeket orientálni. Az ökölvívással jelenleg is foglalkozunk Komlón, illetve Szentlőrincen tervezünk most majd egy sportközpontot létrehozni. Jelenleg 13 amatőr versenyzőnk van, és 3 profi versenyzővel is foglalkozunk, ők napi rendszerességgel járnak hozzánk edzeni.

– Milyen egyéb módon segíti a szervezet a fiatalokat?

– Többféle tevékenységet végzünk az egyesülettel, például több településen roma identitást erősítő foglalkozásokat tartunk, ahol egyebek mellett a roma kultúráról, a hagyományokról és történelemről beszélünk, cigány nyelvet oktatunk. Ahova meghívnak minket, vagy ahol szükség van ránk, megyünk és programokat szervezünk. Nyáron rendszeresen járunk táborokba, idén például többek között Szabadszentkirályon, Szentlőrincen, Pécsen, Komlón, Sikondán tartottunk foglalkozásokat. Ezzel az a célunk, hogy egy összetartó közösséget generáljunk a cigány társadalmon belül. Továbbá, hogy a többségi társadalom is információt, tudást kapjon a cigányságról, és ne csak az előítéletek hassanak rájuk, hanem egy más tükröt is tudjunk mutatni magunkról. A jövőben egyébként szeretnénk ezt kiterjeszteni, és az iskolákba is eljutni, ahol egy-egy osztálynak másfél–két órás foglalkozást tartanánk, hogy a diákok több tudást szerezzenek a cigányságról.